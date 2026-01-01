Към 27 март извън касите на Българската народна банка (БНБ) остават 2,9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 91 процента от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г. Това съобщиха днес от БНБ.

От централната банка отбелязват, че в резултат на добрата организация и координация между ангажираните в процеса страни, делът на изтеглените левове от 90 процента е достигнат значително по-рано от предварителните очаквания за края на юни 2026 г.

От БНБ отбелязват, че към днешна дата процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове. От централната банка припомнят, че от 1 февруари тази година еврото е единствено законно платежно средство у нас.

Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия* - разлика между изтеглените от и внесените в БНБ евробанкноти и евромонети) към 27 март са на обща стойност над 7,8 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението, информират още от БНБ.