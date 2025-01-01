Бившият разузнавач Горан Симеонов коментира в Телеграфно подкастът, че отношенията между Владимир Путин и Доналд Тръмп зависят изцяло от ролята на Пекин.



След срещата на двамата лидери и на фона на визитата на Путин в Китай, Симеонов подчерта, че без Си Дзинпин не може да има устойчиво сближаване между Москва и Вашингтон.



„И да се обичат Тръмп и Путин, химията между тях зависи от Си Дзинпин“, заяви той.





Дългогодишният началник на българската резидентура в Турция обясни, че диалогът между Русия и САЩ вече придобива глобални измерения. Според него изборът на Аляска за срещата е показателен: „От една страна това осигурява секретност заради отдалечеността, а от друга поставя началото на едно сътрудничество в Северния ледовит океан, в Арктика. Гренландия, Арктика – това е посоката, в която Тръмп и администрацията му ще развиват икономически САЩ.“



Симеонов обърна внимание и на регионалните рискове за България, особено в контекста на отношенията между Русия и Турция. „Когато Турция и Русия са в добри отношения, това става за сметка на България. Но в момента Анкара насочва проимперските си амбиции към Сирия, Близкия изток и Кавказ, което донякъде отклонява натиска от Балканите“, коментира още той.

По думите му светът навлиза в нов „полицентричен ред“, в който САЩ, Русия, Китай, Великобритания и други центрове на влияние ще се конкурират за надмощие, движени не само от индустриални интереси и технологии, но и от военно-промишления комплекс.



