„На този етап на базата на позициите, които е заемал Румен Радев като президент, не намираме основание за сътрудничество“ - това заяви в интервю за БНР лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. По думите му има заявки на трите партии в коалицията, че ПП и ДБ ще се явят заедно на изборите. Вчера от „Продължаваме промяната“ поставиха три условия за ново съвместно явяване.

„Имаме тежки разминавания, особено по външнополитическа линия, с Радев, отбеляза Атанасов. "Не по думите, а по делата трябва да съдим хората", подчерта той и напомни, че по разпореждане на Радев като президент към неговото служебно правителство беше спряна военнотехническата помощ за Украйна.

"Къде стои Румен Радев по оста Русия - Украйна", попита лидерът на ДСБ.

По думите му Румен Радев не е новото лице в политиката. "Надявам се новият партиен функционер Румен Радев да влезе в комуникация с българското общество през медиите и да даде отговор на важните въпроси", каза той.

Атанас Атанасов посочи още, че в коалицията тепърва предстоят преговорите за сключване на споразумение за съвместно явяване на изборите: "На този етап имаме три заявки на трите партии в коалицията, че ще се явим заедно. Оттук нататък са условията. Може да имаме различия и ще трябва да търсим тяхното разрешение".

По думите му целта на коалицията е да бъде първа политическа сила. Той декларира, че не са се отказали и от това да издигнат общ кандидат за президент на страната. По думите му работата върви, въпреки че сега извънредните парламентарни избори малко са усложнили ситуацията. Според него усилието на демократичната общност трябва да бъде насочено към парламентарните избори, защото те са много важни за това накъде ще отива България.

Лидерът на ДСБ коментира и изборните промени. По думите му има разрив в управляващата коалиция: "ИТН поставят условия на ГЕРБ - ако не ни подкрепите за оптичните устройства, няма да подкрепим закриването на КПК. Това съм го видял, чул от надеждни източници. Изнудват се взаимно".

Атанасов е на мнение, че "тази политическа бухалка - КПК" трябва да се закрие. Според него тази комисия е била грешка, макар да е имало важни обстоятелства, които са налагали създаването ѝ. Той смята, че сега са се "приготвили да заметат безобразията".

"Вътре в доскорошната управляваща коалиция има тежки отношения, изнудвания помежду им", категоричен бе той. Атанасов не изключва вероятността "ИТН, лобирайки толкова тежко за тези скенери, да имат очакване за комисионна".

Той отправи и критики към Росен Желязков заради присъединяването ни към Съвета за мир на Доналд Тръмп. По думите му все още не се знае каква ще е тази организация. Според него цялата история е твърде странна и ни поставя в неблагоприятно положение.

Атанасов смята, че няма основание за ратификация на споразумението в НС. При такава обаче ПП-ДБ няма да го подкрепят, декларира той.