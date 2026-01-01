"Продължаваме промяната" ще участва в предсрочните парламентарни избори в коалиция с "Демократична България" при три ключови условия: запазване на досегашното разпределение на кандидатските листи и секционните комисии, недопускане на изключени партийни членове като кандидати и включване на активни представители на гражданското общество и млади хора от протестите.

Решението беше взето на заседание на Националния съвет на ПП, провело се днес в София. Партията дава мандат на Изпълнителния си съвет да подпише коалиционно споразумение с формациите от ДБ до 31 януари.

В мотивите си Националният съвет посочва, че страната се намира в преломен политически момент преди предстоящите предсрочни избори, и подчертава правото на гражданите свободно да определят бъдещето на България. От партията акцентират и върху необходимостта от демонтиране на корупционния модел на „завладяната държава“ чрез реформа в съдебната власт и последователни антикорупционни политики.

"Ние искаме България, която е справедлива, с високи доходи, с добро образование, добро здравеопазване и със социална система, която гарантира, че няма работещи бедни и няма хора, които са изпълнили задължението си към държавата, които да са под линията на бедност", заяви председателят на ПП Асен Василев по време на брифинг за медиите.

Според ръководството на ПП устойчивото повишаване на благосъстоянието на българските граждани е възможно само чрез конкурентна, иновативна и пазарна икономика.

"В международен план вярваме, че единственият начин България да стане богата и сигурна е Европейският съюз да може да се погрижи за своята сигурност. Федерализация на ЕС, обща армия, силна отбрана, която зависи от самия ЕС. В момента сме в ситуация, в която ЕС е най-богатият блок на земята, но няма армията да се защити. Ако не искаме да ни ръфат от изток, от запад, от север и от юг, ЕС трябва да изгради обща армия, за да може да се защити", допълни Асен Василев.