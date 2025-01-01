В 25-минутен моноспектакъл Бойко Борисов капитулира напълно пред Пеевски с думите : "Аз като кажа нещо - Пеевски се съобразява. Той като каже нещо - аз го изпълнявам." Това написа във Facebook председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. От "Да, България" също смятат, че лидерът на ГЕРБ е "връчил мандата за управление на Пеевски".

По-рано днес на среща на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с премиера Росен Желязков, министри, областни координатори и депутати лидерът на партията Бойко Борисов посочи, че трябва да бъде проведена среща с Новото начало.

Борисов: Единственият, който каза, че подкрепя правителството, е Пеевски – другите се скриха

"С Пеевски трябва да се говори право в очите. Останалите, които искат или не искат това да се случи, да дадат друг вариант. Аз друг нямам. Истински се надявах ПП-ДБ да предложат, но не предложиха. Ако ИТН и БСП са окей, каните и говорите, ако не са окей – само ние няма да го правим", каза още председателят на ГЕРБ. Той отбеляза, че се е надявал "Продължаваме промяната-Демократична България" да кажат, че са готови да се срещнат с ГЕРБ, да подкрепят правителство по дадени теми, да осигурят мнозинство, но не се е случило.

Според коалиционните партньори на ПП от „Да, България“ Борисов е "връчил мандата за управление на Пеевски".

„Кабинет, в който не просто участва Делян Пеевски, а който е на Делян Пеевски, не може да става дума за подобни разговори“, пък заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в отговор на въпрос за евентуално участие на ДБ в управлението. Според Мирчев новата коалиция „очевидно ще бъде от 4 партии“.