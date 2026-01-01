Започна участието на премиера Андрей Гюров в неформалната среща на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на ЕС. Министър-председателят беше посрещнат от президента на Кипър Никос Христодулидис, съобщиха от Министерския съвет.

Европейските лидери ще обсъдят конфликта в Иран и ситуацията в Близкия изток, включително отражението на геополитическата обстановка върху цените на изкопаемите горива и енергията.

Лидерите на ЕС обсъждат събитията в Украйна, Близкия изток и бъдещия бюджет в Кипър

Тема на дискусия ще бъде също Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г., както и Пътната карта „Една Европа, един пазар“ в подкрепа на европейската конкурентоспособност.

В рамките на форума в Кипър ще се проведе обща среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, а също и среща с представители на Египет, Йордания, Ливан, Сирия и председателя на Съвета за сътрудничество в Залива.