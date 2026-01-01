Над 60% ръст на сигналите само за месец от старта на акцията „Чиста храна“. Основно те идват от София-град и София-област, но и от цялата страна.

„Най-често сигналите са свързани с храни и нелегални дейности с животни“, заяви изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски.

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов обяви, че екипът му е бил тежко обвиняван от политически формации.

„Седем седмици по-късно резултатите са очевидни“, заяви той.

Министърът уточни, че по повод „новата истерия в социалните мрежи“ за клането на агнетата около Великден, твърденията, че БАБХ ще пречи на нормалната дистрибуция, не отговарят на истината. "Агенцията не е бухалка. Има правила, които се спазват, и всеки ще може да продава агнешко“, заяви той.

Насилие срещу БАБХ

Христанов обяви, че е имало насилие срещу инспектори на агенцията, които не са били допуснати до обект, докато не са дошли служители на реда. "Работата, когато работим за български народ и гражданите, е изключително опасна", заяви служебният министър.

Очаквайте подробности!