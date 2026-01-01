Повече от 2,4 тона месо и месни заготовки с нарушения на изискванията за безопасност и проследимост са открити в магазин в Плевен, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Проверката е извършена след подаден сигнал. Обектът е затворен от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Плевен.

Инспекторите са установили, че част от месото е без идентификационна маркировка и етикет за произход, друга - без етикети на български език, а трета - с изтекъл срок на годност. Констатирани са лоши хигиенни условия в обекта и служители с изтекла валидност на личните здравни книжки.

Издадено е разпореждане за спиране на цялата дейност на фирмата, която държи магазина. Ще ѝ бъде съставен акт. Цялото количество месо ще бъде унищожено в екарисаж.

Припомняме, че близо 6 тона храни и суровини ще бъдат унищожени заради изтекъл срок на годност и несъответствие с технологичните изисквания. Нарушенията са установени при проверки в месопреработвателно предприятие в Димитровград и в два хладилни склада на борса „Марица“ между Димитровград и Хасково, свързани с една и съща фирма.