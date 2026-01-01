Служител на високо ниво в ръководството на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) е опитал да осуети проверките в склада в Хасково, където бяха открити тонове негодни хранителни продукти, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в Пловдив.

Днес към служебния премиер Андрей Гюров ще бъдат изпратени нужните документи, за да бъде отстранен от длъжност въпросния служител. Изясняването на всички факти ще продължи и през настоящата седмица, като проверките ще бъдат разширени и на други места, за които има сведения за незаконна дистрибуция на храни.

Следващите седмици акцент на правителството ще бъде ликвидността на земеделците, наличието на горива и на азотни торове, за да може целият сектор да е спокоен, каза Христанов, който беше в Пловдив, за да даде официален старт на националната информационна кампания за директни плащания 2026.

По думите му в следващите месеци основните теми са ликвидност и геополитика. Той посочи, че има голямо безпокойство в сектора по отношение на ликвидността, има декапитализиране на отрасли и на стопанства. Министърът подчерта, че е изготвен индикативен график и Министерството на земеделието и храните (МЗХ), и Държавен фонд (ДФ) „Земеделие“ ще направят всичко възможно този график да бъде изпълняван, като ще се работи проактивно и изпреварващо, за да може тези плащания да бъдат правени преди индикативния график. Целта е да не се допусне при сегашните геополитически реалности и развитие на ситуацията нарастване на себестойността по какъвто и да било начин, подчерта Христанов.

Той добави, че следващите два дни има среща с производителите на азотни торове, а до края на седмицата въпросът с цените на горивата и на азотните торове, и реакцията на България ще бъде обсъден с премиера, за да имаме реални действия да се овладее натискът. Въпреки че цената на горивата и на азотните торове скача, на зърното все още не виждаме да реагира, каза той.

Министърът подчерта, че това е тема не само на МЗХ, а целият кабинет работи за това да овладее ефектите за България. “Ние сме част от европейското семейство, част от общата политика на Европа и в същото време даваме да се разбере, че имаме конкретни елементи, на които трябва да се обърне внимание като граничния контрол. Ние ще продължаваме да отстояваме това, да защитаваме интересите на ЕС и да се гарантира, че граничният контрол може да изпълнява функцията, която му е възложена по такова важно споразумение, което касае толкова голям обем стоки, които се очаква да влязат в Европа“, каза Христанов.

По отношение на вече пристигналите кораби със слънчоглед той посочи, че се водят разговори със сектора на производителите и преработвателите. Ключовото е, че държавата по никакъв начин няма да допусне слънчоглед или зърно, което съдържа завишено съдържание на пестициди под каквато и да е форма няма да влязат в хранителната верига, каза министърът.

БТА

На старта на Националната информационна кампания за директни плащания 2026 г. присъства и заместник-министърът на земеделието и храните Ивана Мурджева. Кампанията продължава до 23 април 2026 г., като включва поредица от срещи със земеделски производители във всички областни градове в страната.

По време на информационните събития, експерти от дирекциите на МЗХ „Директни плащания“, „Развитие на селските райони“ и „Растениевъдство“, както и от Националната служба за съвети в земеделието, Държавен фонд „Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните, представят актуалните промени при заявяването на интервенциите и подаването на заявления за подпомагане.