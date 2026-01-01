Емблематичната сграда на Националния дворец на културата чества 45 години от откриването си - повод да си припомним историята на едно от най-значимите културни пространства в България.



Идеята за създаването на голям културен център в София възниква в средата на 70-те години по инициатива на столичното ръководство на БКП, като първите стъпки по проучването и проектирането са направени през 1975 г. По това време теренът, върху който днес се издига Националния дворец на културата, е в неугледно състояние - с временни постройки, товарна жп гара, стари казарми и пустеещи площи.



В Софийски градски комитет на БКП и Столичен народен съвет решават мястото да се превърне в модерна градска среда. Първоначално е предвиден оперен театър и е обявен международен конкурс, оглавен от Павел Матев, но без излъчен победител.

iStock/Getty Images

Впоследствие се налага идеята за многофункционален културен център за конгреси и концерти. Проектирането е поверено на арх. Александър Баров и инж. Богдан Атанасов с участието на Владимир Роменски, Стефан Стайнов и проф. Милчо Брайнов, а оформлението на околното пространство е възложено на арх. Атанас Агура и арх. Валентина Атанасова.



Построяването на НДК



Първата копка на Двореца на културата е направена на 25 май 1978 г.



През 1981 г. НДК е официално открит от Тодор Живков. До 1989 г. той носи името на Людмила Живкова. В изграждането му участват както професионалисти, така и хиляди софиянци с доброволен труд и средства.



Строежът е впечатляващ по мащаб: вложени са 335 000 куб. м бетон, изкопани и извозени са 1,7 млн. тона земна маса, а металните конструкции достигат около 10 000 тона – съпоставими с тези на Айфеловата кула. Първата колона е монтирана на 20 юли 1979 г., а последната - на 25 март 1980 г.



Комплексът е изграден върху площ от 18 300 кв. м., с разгъната застроена площ от 123 300 кв. м и височина 51 метра. Административната част обхваща допълнително 9000 кв. м.



Често НДК е сравняван с храм-паметник Александър Невски – не само заради мащаба си, но и заради общественото участие в изграждането. Софиянци даряват над 30 млн. лв. и полагат доброволен труд. В строителството се включват и работници от Кипър, бивша Югославия, Виетнам и други страни. Общата стойност на проекта достига 270 млн. лв., инвестирани в 15 зали и прилежащите пространства.



Откриване на НДК



За официална дата на откриването се счита 31 март 1981 г., когато в зала 1 се провежда първият голям конгрес. Около две седмици по-рано там се състои концерт за строителите, в който прозвучава „Върви народе възродени“ от Панайот Пипков.



Още през 80-те години НДК се утвърждава като водещо средище за културни и обществени събития от международен мащаб, привличайки световни изпълнители и предоставяйки модерна база за концерти, изложби, конгреси и фестивали.

iStock/Getty Images

Символите на Двореца



Първата емблема на НДК е създадена от графичния дизайнер Стефан Кънчев и изобразява стилизирана жар-птица (феникс).



Един от най-разпознаваемите символи на сградата - бронзовото слънце на северната фасада - е дело на скулптора Георги Чапкънов. В централното фоайе посреща посетителите позлатената скулптура „Възраждане“ на Димитър Бойков, често наричана „Майка България“.

iStock/Getty Images

Празничната програма за 45-годишнината



Днес, 45 години след откриването си, НДК отбелязва годишнината с богата празнична програма под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова.



Честванията започват на 31 март с изложбата „Боянската църква в зората на Ренесанса“, която представя значими образци на българската иконопис и подчертава мястото на Боянската църква в списъка на ЮНЕСКО.



Кулминацията на вечерта е галаконцертът „Симфония на времето“ в зала 1 с участието на Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров и със специалното участие на Лили Иванова. Приветствия ще отправят Илияна Йотова, служебният министър на културата Найден Тодоров и изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова.



Програмата продължава и в следващите дни - на 1 април с изложбата „Пластове цвят“ в Галерия 33, а на 2 април с ретроспективната експозиция „Градежът на столичани“ на Моста на влюбените. В кино „Люмиер“ ще бъде показан филмът „Етюд за красотата отвътре“, последван от дискусия.



Част от отбелязването е и тематичният мартенски брой на списание ЛИК на Българската телеграфна агенция, посветен на 45-годишнината на НДК, който проследява миналото, настоящето и бъдещето на културната институция - един от най-разпознаваемите символи на София.