Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ отбелязва 35 години от своето създаване

Дирекцията е създадена на 13 февруари 1991 г. като Централна служба за борба с организираната престъпност, наркотрафика и търговията с оръжие (ЦСБОП). Това е първата специализирана структура в страната след промените през 1989 г., насочена изцяло към борбата с тежката и трансграничната организирана престъпност.

ГДБОП е и единствената служба със структура и правомощия да провежда специални операции „под прикритие“. По това време служби с подобни компетенции и функции са съществували в Обединеното кралство и Съединените щати.

Днес главната дирекция на МВР продължава да бъде гарант за сигурността на обществото и надежден международен партньор.

По повод празника главен комисар Боян Раев и ръководството на ГДБОП поздравяват всички служители и им пожелават здраве и благоденствие.

„Колеги, благодарности за професионализма и отдадеността на тази отговорна професия. Бъдете все така силата, която знае и може, която се развива с променящия се свят, предвижда, анализира и действа. Вие сте пример за това как се служи на закона и обществото и как се изгражда екип и институция – с предаване на опит, с характер, дисциплина и морал. Ние знаем, че обществото може да е спокойно с хора като вас“, се казва в поздравлението.