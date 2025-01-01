Образувано е досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура София за приемането на подкуп на митнически инспектор от търговец на метали в Драгоман.

На 13 ноември на митнически пункт "Драгоман" се е явил търговец на метали от Китай, които са преработени в Турция, за което има съответните документи за турска стока. Съпътстващите документи са представени на пункта. Търговецът се е явил с цел освобождаване на стоката, без митническа проверка, за което е дал на инспектора сумата от около 1000 лева. Целта на подкупа е била обработката на документите по бърз начин, без забавяне и без извършване на физическа проверка на металите, които са превозвани, обясни и.ф. окръжен прокурор на София Наталия Николова.

"След като търговецът е напуснал митническото бюро, служители на ГДБОП са влезли в митническото бюро и са предприели претърсвания и изземване. Открита е сумата от 960 лв. в предния джоб на панталона на митническия служител и сумата от 500 лева в друг джоб на панталона му. Последвали са 11 претърсвания и изземвания както на служебни помещения, така и на жилища, и на автомобили, както и лични обиски на лица. В дома на митническия инспектор са открити над 110 000 лева, от които 50 000 евро. При друго претърсване са намерени различни бележки, удостоверяващи стоката, намерени си юбилейни монети, които са иззети", каза още прокурор Николова.

Разпитани са свидетели, включително пред съда. Спрямо митническия служител е повдигнато е "обвинение за поискан и приет дар, за да пропусне действия по служба - да не извърши митническа проверка и да не направи проби от товара". Наложена му е мярка "задържане под стража" до довеждането му пред съда.

В хода на съдебното производство е приета мярка домашен арест за митническия инспектор, заради влошено състояние на баща му, за когото трябва да се грижи, допълниха от прокуратурата.

Работата около заподозрения и съпричастни с него е започнала още преди година - ноември 2024 г., посочи шефът на ГДБОП главен комисар Боян Раев.

"Служителите на отдел "Корупция" са разработили тази информация, събрали са достатъчно данни, използвали са всякакви видове разрешени от закона способи, като на 13 ноември са ре са преминали към самата реализация и задържане на лицето. На 13 ноември бяха задържани трима души за 24 часа. На един от тях е продължена мярката до 72 часа и впослествие съдът му е наложил постоянна мярка парична гаранция от 1000 лева", каза Раев.

Иван Коев, началник сектор "Корупция" при ГДБОП, престави схемата, по която е действано.

"Митнически служители в съучастие с митнически агенти, които реално обработват документите на търговските дружества, които осъществят внос в България, внасят неверни данни в митническите декларации, на които се обосновава самият произход на стоката и нейното количество. Ние придобихме изпреварваща информация, че на митническо бюро Драгоман ще има такава стока, на която ще бъде променен произходът, вследствие на което ще се използват по-ниски митнически сборове, ставки и плащане на ДДС. Вероятно това се случва не само в Драгоман, но и в страната", каза още Коев.

Целият внос на стомана на територията на ЕС бива регулирана от европейски регламенти, които следят да не се допуска въвеждане на територията на общността и на страната на стоки, които да застрашат производители с ниски стойности и да направят дъмпинг на пазара, каза заместник-директорът на агенция „Митници“ Пламен Павлов.

"В конкретния случай става въпрос за внос на студено валцувана електотехническа ламарина, която е обект на антидъмпинг регламент", посочи Павлов.