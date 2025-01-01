Десет от задържаните общо 71 провокатори на протестите в понеделник вечер в София се изправят пред съда.

Днес изтича 72-часовата им мярка за неотклонение. Очаква се прокуратурата да поиска постоянното им задържане.

Обвиненията срещу тях са за хулиганство с изключителен цинизъм и дързост. Според прокуратурата обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки. Обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители.

Шестима от задържаните са с предходни криминални регистрации. Двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на бежанци. А други двама са с висящи досъдебни производства. Към наказателна отговорност са привлечени 14 души. На останалите четирима са наложени различни мерки за неотклонение.