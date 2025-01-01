Постигната е рамкова сделка за собствеността на социалната видеоплатформа "ТикТок" (TikTok), съобщи министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт след търговските преговори между Вашингтон и Пекин, проведени през уикенда в Испания, предаде Асошиейтед прес.

На пресконференция в Мадрид Бесънт заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският премиер Си Цзинпин ще разговарят в петък, за да обсъдят и евентуално финализират сделката. Според него целта на рамковото споразумение е платформата да премине към американска собственост.

Министърът уточни, че няма да коментира търговските условия на сделката, тъй като това е въпрос между две частни компании. Китайски представители не присъстваха на пресконференцията и не потвърдиха информацията.

САЩ близо до споразумение с Китай за TikTok

Бесънт добави, цитиран от Ройтерс, че крайният срок в сряда, който можеше да изключи приложението от американския пазар, е оказал натиск върху китайските преговарящи да се постигне потенциална сделка. По думите му този срок може да бъде удължен с 90 дни, за да се финализира споразумението.

Срещата в Мадрид бе четвъртият кръг от търговските преговори между двете най-големи икономики, започнали след въвеждането на американски мита върху китайски стоки през април. Двете страни обсъждат и възможността за среща на върха между Тръмп и Си, но окончателно решение все още няма.

По време на управлението на предишния президент Джо Байдън Конгресът и Белият дом приеха забрана за "ТикТок" по съображения за националната сигурност, освен ако компанията майка "БайтДанс" (ByteDance) не продаде контролния си пакет. Тръмп многократно удължаваше срока за прилагането на забраната, като настоящото удължаване изтича на 17 септември – два дни преди планирания разговор със Си.

"ТикТок" е създадена през 2016 г. от "БайтДанс" като международна версия на китайската платформа "Доуин" (Douyin). След придобиването на приложението "Мюзикъл.ли" (Musical.ly) и сливането му с "ТикТок" платформата бързо придоби популярност в САЩ и Европа.

Приложението достигна връх на популярността си по време на пандемията от COVID-19, а конкуренти като Instagram и YouTube пуснаха собствени версии на кратки видеа – "Рийлс" (Reels) и "Шортс" (Shorts). Успоредно с успеха му обаче американски служители изразиха притеснения относно китайското законодателство за достъп до данни и алгоритъма, който определя съдържанието за потребителите.

Бесънт заяви още пред репортери, че "след около месец ще се проведат нови търговски преговори, на друго място". Последният кръг от преговорите следва предишните разговори на Бесънт с китайския вицепремиер Хъ Лифън, проведени в Лондон през юни и в Женева през май.

Ръководителят на Министерството на финансите отбеляза, че "предстои да се види" дали ще може да се постигне търговско споразумение с Китай преди срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК) в Република Корея.

Американският търговски представител Джеймисън Гриър допълни, че преговарящите са били "много фокусирани върху "ТикТок" и върху това да се уверят, че сделката е справедлива за китайската страна и напълно зачита опасенията на САЩ за националната сигурност, което определено е постигнато".