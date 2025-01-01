САЩ са „много близо“ до постигане на споразумение с Китай за уреждане на спора около TikTok, заяви американският министър на финансите Скот Бесент, докато двете страни възобновиха търговските преговори в Мадрид, предаде АФП.

Бесент и китайският вицепремиер Хе Лифенг откриха последния кръг от разговори в испанската столица, като целта е да се стеснят различията по въпросите на търговията и технологиите, които напрегнаха отношенията между двете най-големи икономики в света.

Очаква се срещите да продължат до сряда – крайният срок за TikTok да намери купувач или да бъде забранен в САЩ.

„Що се отнася до самата сделка за TikTok, ние сме много близо до решаване на въпроса,“ заяви Бесент пред журналисти при пристигането си в испанското външно министерство за втория ден от преговорите.

„Ако не постигнем споразумение за TikTok, това не влияе върху общите отношения между двете страни. Те остават много добри на най-високо ниво,“ добави той.

TikTok е собственост на базираната в Китай интернет компания ByteDance.

Федерален закон, изискващ продажбата на TikTok или забрана по национални съображения за сигурност, трябваше да влезе в сила ден преди встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп на 20 януари.

Републиканецът, чиято изборна кампания за 2024 г. силно разчиташе на социалните медии и който е заявил, че харесва TikTok, отложи забраната.

През средата на юни Тръмп удължи крайния срок на популярното приложение с още 90 дни, за да намери некитайски купувач или да бъде забранено в САЩ.

Това удължаване вече наближава изтичане.

Докато Тръмп дълго време подкрепяше забрана или продажба, той промени позицията си и се закле да защитава платформата – която има почти два милиарда потребители по света – след като се убедил, че тя му помага да спечели подкрепата на младите избиратели на изборите през ноември.

Преговорите в Мадрид обхващат и заплахата на Тръмп за високи мита върху китайски внос.

Търговското напрежение се засили рязко по-рано тази година, като ответни мита достигнаха тройни цифри и нарушиха веригите за доставки.

По-късно и двете правителства се съгласиха да намалят митата до 30% върху американските стоки и до 10% върху китайския износ, но временният примирие изтича през ноември.