Американската инвестиционна банка "Морган Стенли" (Morgan Stanley) понижи оценката си за глобалните акции и препоръча увеличаване на вложенията в кеш и американски държавни облигации на фона на нарастващата несигурност, свързана с конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс.

В публикуван анализ банката намалява рейтинга на глобалните акции до "неутрален" от препоръчителен, като същевременно повишава оценката за американските държавни ценни книжа и кешовите позиции до препоръчителна. Според стратезите инвеститорите се отдръпват от рисковите активи и се насочват към т.нар. „убежища“ заради ескалиращата несигурност около войната в региона.

„Несигурността около мащаба и продължителността на прекъсванията в доставките на петрол означава, че резултатите за рисковите активи стават все по-асиметрични“, посочват анализатори на банката в съобщение до клиентите им.

Цената на петрола "Брент" е скочила с 59 на сто през този месец - най-големият месечен ръст, надхвърлящ увеличенията по време на Войната в Персийския залив. В понеделник фючърсите преминаха над 116 долара за барел.

От банката предупреждават, че при задържане на цените на петрола в диапазона 150–180 долара за барел оценките на глобалните акции могат да се понижат с близо 25 на сто.

"Морган Стенли" също така намалява общата си експозиция към акции чрез понижаване на оценките за пазарите в САЩ и Япония до неутрална. По отношение на Япония анализаторите изтъкват нарастващи рискове, свързани с веригите за доставки и възможни рецесионни ефекти при сценарий на по-продължително затваряне на Ормузкия проток.

Въпреки това банката запазва предпочитанията си към американските акции спрямо други региони, отчитайки по-високия ръст на печалбата на акция.

Промяната в стратегията контрастира с тенденцията през по-голямата част от миналата година, когато инвеститорите избягваха американски активи заради несигурността около митата и насочваха капитали към Европа, Япония и развиващите се пазари.

От началото на конфликта в Близкия изток миналия месец обаче притокът на средства към американски акции и облигации изпреварва останалите региони, като инвеститорите отново възприемат САЩ като по-дефанзивен пазар. Според анализаторите американските държавни облигации предлагат по-добра диверсификация при петролен шок, тъй като икономиката на страната е по-слабо зависима от внос на енергийни ресурси в сравнение с Европа.

