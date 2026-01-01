KBC Global Services продължава разширяването на своя IT хъб в България. Още от създаването на хъба плановете за неговото развитие са мащабни, а през последните 3 години темпът на растеж надхвърля очакванията. Днес екипът в София и Варна обединява над 700 специалисти, а хъбът вече има централна роля в IT стратегията на групата, като поема все повече отговорности по разработката и поддръжката на ключови софтуерни решения за банковите и застрахователните дружества на KBC Group в Европа.

Следващата стъпка е надграждането на експертизата в няколко приоритетни технологични направления. Компанията продължава да усъвършенства своя Data Hub, облачните си решения с фокус върху AWS и да разширява ролята на ИТ бизнес анализа като връзка между технологиите и бизнеса. Успоредно с това KBC Global Services инвестира и в области с висока добавена стойност като LLM, Blockchain, UI/UX, мобилни приложения и киберсигурност, а нови възможности откриват и проектите, свързани с Adobe Experience Manager и ServiceNow. Компанията активно търси специалисти с познания в облачните технологии, работата с данни и създаването на отчети, както и системни инженери, програмисти с фокус върху мобилните приложения и таланти с интерес към Mainframe.

Засилването на ролята на екипите у нас е пряко свързано с участието им в стратегически проекти за пазарите в Белгия, България, Унгария и Словакия. Те вече имат важен принос в развитието на дигитални решения за групата, сред които и мобилното приложение на KBC Bank в Белгия, оценено като най-добро банково мобилно приложение в света.

KBC Global Services продължава да инвестира и в благосъстоянието на своите служители. Компанията предлага допълнително здравно осигуряване, преференциални условия за банкови и застрахователни продукти, месечни ваучери за храна и безплатни карти за спорт. През изминалата година социалният пакет беше допълнен с още един платен ден отпуск за рожден ден, по-добро здравно покритие и увеличаване на стойността на ваучерите за храна. Отличието „Топ Работодател №1 в България“ за 2026 г., присъдено от Top Employers Institute, представлява допълнително признание за ангажимента на KBC Global Services да отговаря на високи стандарти, насърчава устойчивото развитие и създава подкрепяща и вдъхновяваща работна среда. Тази година, като част от KBC Group, компанията получи и сертификат European Top Employer, присъединявайки се към организациите, признати за отлични (топ) работодатели в цяла Европа. Днес KBC Global Services вече обединява екип от над 1400 професионалисти, продължавайки да расте устойчиво. Тези резултати доказват, че освен силен IT хъб, компанията е дом и на широка екосистема от ключови бизнес услуги, включително банкови и застрахователни операции, разследване и противодействие на изпирането на пари, платежни услуги, софтуерни разработки и други.

Инвестицията в хората обхваща както придобивките, така и професионалното развитие и ежедневната работна среда. Компанията осигурява обучения, сертификационни програми и достъп до професионални събития на експертно ниво, както и допълнителна подкрепа при ключови лични събития. Хибридният модел на работа също е важна част от този подход. В KBC Global Services много от специалистите работят във „виртуални“ екипи с колеги от различни локации, затова съчетаването на 50% присъствие в офиса и 50% работа от вкъщи е утвърдена част от начина на работа. Този модел създава баланс между гъвкавостта и ползите от физическото присъствие, като подкрепя обмена на знания и усещането за принадлежност към екипа.

„ИТ хъбът ни в България продължава да заема централна роля в стратегията на KBC Group и в дигиталната трансформация на дружествата в групата. Вярвам, че ще продължим да надграждаме експертизата си в ключови услуги и водещи проекти, като едновременно с това създаваме правилните възможности за професионална реализация и развитие на нашите колеги“, споделя Дарина Кирилова, Head of Experts IT в KBC Global Services.

Разширяването на ИТ хъба в България е естествено продължение на дългосрочния подход на KBC Global Services към утвърждаването на силни технологични екипи и работна среда, която дава реални възможности за професионално развитие.



За KBC Global Services

KBC Global Services е двигателят на процесите в KBC Group – водеща банково-застрахователна група с над 41 000 талантливи служители, които обслужват повече от 12 милиона клиенти в цяла Европа. Българският клон, основан през 2019 г., предоставя на останалите дружества от групата на KBC широк спектър от бизнес услуги в различни области, сред които са ежедневното банкиране, кредитните и финансовите операции, борбата против изпирането на пари, застраховането, платежните услуги, търговията с ценни книжа, софтуерните разработки, изкуствения интелект, облачните информационни технологии и други.