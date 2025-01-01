От 25-и до 28-и август във времето от 09:00 часа до 16:30 часа са възможни краткотрайни прекъсвания и смущения в електрозахранването на Белоградчик и населените места от общината, съобщават на сайта си от Електроразпределителни мрежи Запад EАД (ЕРМ Запад).

Причината са извършвани ремонтни работи в подстанция „Белоградчик“ на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), което налага промяна в схемата на електрозахранване на клиентите от подстанцията.

Като оператор на електроразпределителната мрежа ЕРМ Запад има задължение да осигури безопасни условия за работа по съоръжението на ЕСО, като предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите, се посочва още в съобщението.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад.