Временно е преустановено движението на автомобили по пътя Велико Търново - Русе, в района на местността Дервента, съобщиха от МВР във Велико Търново.



На 9 август следобед в участъка цистерна е пропаднала в дерето. Пострадали няма.



Днес, 10 август, се организират действия по изваждането ѝ, което налагане временно ограничаване на движението в участъка.



Товарните автомобили изчакват на място.



Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през село Шереметя, Лясковец, Горна Оряховица и село Първомайци.