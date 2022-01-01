Временно е преустановено движението на автомобили по пътя Велико Търново - Русе, в района на местността Дервента, съобщиха от МВР във Велико Търново.
На 9 август следобед в участъка цистерна е пропаднала в дерето. Пострадали няма.
Днес, 10 август, се организират действия по изваждането ѝ, което налагане временно ограничаване на движението в участъка.
Товарните автомобили изчакват на място.
Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през село Шереметя, Лясковец, Горна Оряховица и село Първомайци.
На 9 август следобед в участъка цистерна е пропаднала в дерето. Пострадали няма.
Днес, 10 август, се организират действия по изваждането ѝ, което налагане временно ограничаване на движението в участъка.
Товарните автомобили изчакват на място.
Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през село Шереметя, Лясковец, Горна Оряховица и село Първомайци.