Тежък пътен инцидент затвори временно за движение главния път Велико Търново – Русе тази сутрин. Произшествието е станало около 6:00 часа в района на село Петко Каравелово. Товарен автомобил с румънска регистрация е блъснал пешеходка. Жената е починала на място, предаде NOVA.

На местопроизшествието се извършва оглед от екипи на полицията. Причините за инцидента се изясняват.

Движението в участъка е временно преустановено, като леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути.