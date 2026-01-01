Добра координация между няколко лечебни заведения превърна една трагедия в шанс за живот.

На 7 април екипаж от Военновъздушните сили на България със самолет C-27J Spartan осигури спешен въздушен транспорт за медицински екип при възникнала донорска ситуация, съобщиха от Министерство на отбраната. Военният самолет с борден номер 073 от състава на 16-та авиационна база – Враждебна транспортира екип на Военномедицинска академия от София до Горна Оряховица и обратно.

Повод за полета е била донорска ситуация в МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Самолетът излита в 6:32 ч. и каца в Горна Оряховица в 7:06 ч., а обратното кацане на летище „Васил Левски“ – София е осъществено в 11:43 ч.

Командир на екипажа е бил капитан Георги Пъшев, с помощник-командир майор Жасмина Христова и борден инженер капитан Митко Гергов.

Министерство на отбраната

Донорската ситуация започва ден по-рано – на 6 април, когато в МБАЛ „Тота Венкова“ е идентифициран 74-годишен потенциален донор. Той е транспортиран до Велико Търново за потвърждаване на мозъчна смърт и подготовка за донорство под ръководството на д-р Сибила Маринова.

Екип от ВМА, воден от д-р Радослав Костадинов, извършва експлантация на черния дроб. Благодарение на бързата реакция и въздушния транспорт със „Спартан“, органът е доставен навреме в София.

Във Военномедицинска академия трансплантацията е извършена от проф. д-р Никола Владов и неговия екип – проф. д-р Васил Михайлов и проф. д-р Ивелин Такоров - специалисти с дългогодишен принос в трансплантологията у нас, съобщиха от ВМА. Операцията дава шанс за нов живот на 34-годишен мъж крайна фаза на чернодробно заболяване. Операцията протича в рамките на стандартното време и без усложнения.

В момента пациентът е в стабилно състояние, контактен и адекватен, коментира проф. Владов.

От Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразиха благодарност към близките на донора за тяхното благородно решение, както и към всички медицински специалисти, авиационния екипаж и участници в процеса. Ръководството на ВМА пък изрази "своята дълбока признателност към близките на донора, които в момент на тежка лична загуба са взели благородното решение да дарят живот".