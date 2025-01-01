Трима души са пострадали тази нощ при палеж на къща в село Сушица, община Стражица.

Снощи около полунощ е възникнал семеен скандал, при който 20-годишният син е залял с бензин и подпалил стаята, в която са били родителите му.

Братът е подал сигнал на спешния телефон 112 и започнал да гаси. Два противопожарни екипа са се отзовали на сигнала и са потушили пожара.

В огъня е пострадала 45-годишната жена, която е с по-леки наранявания във великотърновската болница. 45-годишният баща и 22-годишният брат са с по-сериозни изгаряния и са настанени за лечение в русенска болница.

Това съобщи за БНР говорителят на ОД на МВР-Велико Търново Мариана Христова. Къщата е спасена от пожарникарите. За инцидента се води разследване за умишлен палеж.

Подпалвачът е задържан, като предстои да му бъде повдигнато обвинение.