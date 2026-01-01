Три дни, посветени на вкуса, традициите и доброто настроение, очакват Елена от 16 до 18 октомври. Градът отново ще бъде домакин на едно от най-вкусните и очаквани събития - Празника на еленския бут, съобщиха организаторите.

Празничната програма започва на 16 октомври (петък) на площад „Христо Ботев“. От 17:00 часа ще има празничен поздрав от ФФ „Балканджийче“ и ТФК „Еленика“, а час по-късно на сцената ще излезе Нелина. От 19:00 часа ритъмът ще поеме в ръцете на DJ Светльо.

Официалното откриване на празника е на 17 октомври - събота от 11:00 часа, като водещ ще бъде Искрен Пецов. Но празникът няма да е само музика, вкусна храна и традиции. В програмата е включено и щуро силово състезание, в което любителите на предизвикателствата ще могат да премерят сили.

Надпреварата ще се проведе на 17 октомври от 14:00 часа на игрището до Художествената галерия. Участници могат да бъдат мъже над 18 години в добра физическа форма.

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Сред възможните предизвикателства са скок от място с еленски бут, стрелба в цел, клекове с буре и пренасяне на чувал с пясък, а организаторите обещават и други изпитания. В паузата са предвидени специални предизвикателства и за дамите.

Желаещите да участват трябва да подадат заявление по образец на obrazovanie@elena.bg или на телефон 0879/ 101-458. След получаването на 15 заявления записването приключва. Състезателите трябва да се явят за регистрация в 13:30 часа на 17 октомври.

И наградите са напълно в духа на празника - победителят ще си тръгне с еленски бут, за второто място е предвидена рибица, а третият ще получи три суджука. Ще има и поощрителни материални награди.

Организаторите определят надпреварата като развлекателна и разчитат на спортсменство и приятелска атмосфера. Те предупреждават, че не поемат отговорност за евентуални контузии по време на състезанието.

А през целия празничен уикенд Елена ще съчетае традиционния вкус на прочутия еленски бут с музика, забавления и настроение.