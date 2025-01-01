Движението в Прохода на Републиката по пътя Велико Търново-Гурково е временно затруднено, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

В района на Мишеморков хан то се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал автомобил.

От АПИ предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Припомняме, че предишният случай, в който беше затруднено движението в Прохода на Републиката, беше предизвикан от катастрофирал военен камион.