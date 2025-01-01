Започна седмичното заседание на Министерския съвет. В дневния ред на кабинета е програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г.

Програмата включва и компенсиране на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи, направени от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г.

Очаква се Министерският съвет да одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2025 г. за организирането на транспорт от местата на настаняване до училищата, в които се обучават деца и ученици с предоставена временна закрила от Украйна, за периода от 15 септември 2025 г. до 30 юни 2026 г.

Преди заседанието на кабинета премиерът Росен Желязков беше в Народното събрание и отговори на въпроси на народните представители в рамките на парламентарния блицконтрол.