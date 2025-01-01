Поради обилния снеговалеж и паднали дървета на територията на град и община Берковица има непланирано прекъсване и смущения в електрозахранването, съобщават от общинската управа

Засегната е почти цялата територия на град Берковица, както и редица населени места в общината. Селата с прекъснато електрозахранване са Пърличево, Замфирово, Бокиловци, Балювица, Гаганица, Черешовица, Мездрея, Песочница, Цветкова бара, Бистрилица, Котеновци, Рашовица, Лесковец, Слатина, Боровци, Костенци, Комарево, Бързия, Ягодово.

Множество екипи на "Електроразпределителни мрежи Запад" (ЕРМ Запад), Държавно горско стопанство (ДГС) - Берковица, Община Берковица и доброволци работят по отстраняване на повредите и падналите клони на територията на цялата община, поясняват от местната управа.

Със заповед на кмета на община Берковица е спряно движението по пътя към зона Ком, посочиха още от Общината.

За последното денонощие, от 7:30 часа вчера до 7:30 часа в Монтанско са паднали обилни валежи от дъжд и сняг - от 38 до 59 литра на квадратен метър, съобщи за БТА по-рано днес ръководителят на Хидрометеорологичната обсерватория в Монтана Леночка Ангелова.