Народното събрание не влиза във война с президентската институция, влизат лобитата на управляващите четири партии и по-скоро на ГЕРБ и на ДПС, защото БСП и „Има такъв народ“ са патерици. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Ще пуснем жалби в Конституционния съд или искане по отношение на тези изключително спешно приети без абсолютно никаква спешност законопроекти на законите за ДАНС, за ДАР и за ДАТО“, обяви Костадинов и уточни, че конституционните искания ще бъдат три и ще бъдат подписани от „Възраждане“, които след това ще се обърнат към всички останали партии за подкрепа.

Лидерът на „Възраждане“ е категоричен, че не може държавата да се превръща в играчка на един или на двама човека, които „използват парламентарното мнозинство като салфетка“. „Тези хора, които натискат копченца вътре, понякога без дори да знаят какво точно натискат, не съм виждал по-жалки и унизени същества. Просто деградира самата идея за парламента като отделна институция, затова ви казах – парламентът не води война, парламентът на практика не съществува, той е една сбирщина от хора, които обслужват интересите на двама души“, добави той.

Костадинов коментира и решението на ВКС, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор с думите, че още от февруари от „Възраждане“ говорят, че нямаме главен прокурор, когато Сарафов поиска имунитетите на депутати от ПГ на „Възраждане“.

„Отне 8 месеца на съда да стигне до същото наше виждане. Очевидно Пеевски, който контролира Сарафов, вече не му е удобен и иска да го смени с някой друг. Прекалено бързо започнаха да се изхабяват марионетките последните няколко години, което може би е единственото хубаво нещо на политическата криза в България, защото ако бяхме стабилно в блатото, вероятно тези хора щяха да изкарват не един, а поредица от мандати“, каза още той и заключи, че съдебната система в България действа, само когато ѝ се натисне копчето.