Два електрически стълба са паднали край пропускателния пункт Стрезимировци на сръбско-българската граница след снеговалежи в района на Сурдулица, Югоизточна Сърбия, съобщи регионалната телевизия Ен1, като се позова на националната пътна компания на Сърбия.

Екип на сръбската електроразпределителна компания работи на място.

Съборени са също дървета и клони по пътищата в този район на Югоизточна Сърбия.

Екипи са на място и работят по разчистването на района и нормализирането на движението.

Началникът на Дирекцията, отговаряща за пожарните и спасителни дейности към Сектора за аварийни ситуации Неделко Гагич каза, че всички категоризирани пътища на територията на Сърбия са проходими, а пожарникарите са имали три акции през нощта заради снеговалежи в района на Сурдулица, Югоизточна Сърбия, и Приеполе, Югозападна Сърбия.

"Що се отнася до нощта, валя доста сняг в хълмистите и планинските райони. Имахме само три интервенции - една на територията на Приеполе, към населеното място Ябука, където пожарникарите отстраняваха паднали дървета, и две интервенции на територията на община Сурдулица за отстраняване на паднали дървета и за изтегляне на заседнало в снега превозно средство“, каза Гагич пред РТС.