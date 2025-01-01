Отношението към ученето, към образованието, проблемите с насилието и конфликтът със закона са трите негативни тенденции, които виждаме сред децата и младите хора над 18-годишна възраст. Това каза в Националния пресклуб председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Киселова участва в кръгла маса „Младите в България: от обещания към действия“, организирана от политическо движение „Социалдемократи“.

Има и един още по-сериозен проблем – делът на младите като общ процент в процента на хора, живеещи в България, също намалява, каза още тя и припомни, че тази година първокласниците са 55 хиляди. В дълг сме по отношение на докладите за състоянието на младежта, но в още по-сериозен дълг сме по отношение на секторни политики, допълни Киселова. За проблемите за образованието, за децата, живеещи в конфликт със закона, храненето на децата и възможността им за достъп до спорт - трябва да търсим възможност тези проблеми да бъдат решавани хоризонтално и вертикално, да мислим умно, политиките да отразяват предотвратяване на бъдещи проблеми, добави тя.

В Народното събрание вече са внесени докладите за младежта за 2023 г. и 2024 г, но едва миналата година бяха внесени докладите за младежта за 2020, 2021 и 2022 г. каза още Киселова и допълни, че вероятно част от младите хора, засегнати в докладите, вече са в категорията на възрастните.