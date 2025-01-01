Нека всички да бъдем достойни за заветите на Евлоги и Христо Георгиеви, каза председателят на Народното събрание доц. д-р Наталия Киселова при откриването на академичната година в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

За мен това не е просто откриване на учебната година, а нещо повече. За мен тази учебна година ще бъде сериозно изпитание, защото в рамките ѝ ще се опитам да съчетая работата си като народен представител с академичната натовареност. Иска ми се да видим, че светът не е зад стените на университет, а тук, каза още Киселова.

Тя се обърна към преподаватели в университета, като ги призова да мотивират младите хора да трупат знания и да постигат нови постижения. Киселова заяви, че никакъв изкуствен интелект не може да замести атмосферата в аудиторията.

В обръщението си към първокурсниците доц. Наталия Киселова ги окуражи, че стават част от едно голямо семейство - това на най-стария университет в България, на Алма матер. От вас зависи да получите толкова, колкото искате. Ще научите много уроци. Надявам се да бъдете успешни и добри граждани на България. Бъдете жадни за знание и любознателни, защото това зависи от вас, призова председателят на Народното събрание най-младите студенти.