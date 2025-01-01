Наводнението във ваканционно селище „Елените“ е взело жертва. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров по време на брифинг в Министерски съвет.

"След като водата е навлязла на територията на курортен комплекс, състоящ се от четири сгради, там е било насочено цялото количество вода. Служителите на "Пожарна безопасност" са установили и в момента тече спасителна операция, но човекът, който виждат, се е удавил. Той се е намирал в подземно помещение на една от сградите", поясни Тодоров.

Зам.-министърът съобщи, че наводнението е отнесло автомобили в морето. Ситуацията се наблюдава чрез дрон на "Гранична полиция".

"Министърът на вътрешните работи е свикал щаба при бедствия и е задействан планът при бедствия (...) Евакуация е била извършена, където е било необходимо, няма бедстващи хора в момента", заключи Тодоров.

Мъж загина при потопа в „Елените“

Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че наводнението в "Елените" е предизвикано от интензивния дъжд, довел до прииждането на дере "Козлук".

"Река там няма, има няколко сухи дерета. Предполагаемото количество дъжд е между 200 и 250 литра на квадратен метър", каза Генов и съобщи, че е разпоредил проверка, която да определи дали проектите на имотите в района на ваканционното селище са съгласувани с Басейнова дирекция.

Министърът на туризма Мирослав Боршош благодари на Министерството на вътрешните работи и армията за оказаната помощ при евакуацията на трима полски граждани.

"В момента нямаме информация за други бедстващи туристи, които да се нуждаят от специална намеса. Това, което съм възложил и аз чрез областния управител - да направи пълна проверка на територията на тези ваканционни селища, (за да определи) по какъв начин, как са издавани разрешителни за строеж на хотелите там", допълни той.

Ще се изясни дали става въпрос за много тежко стихийно природно бедствие, което трудно може да бъде контролирано, или причината е неадекватност от страна на местната власт, добави министърът на туризма.

Кметът на Св. Влас: Има пострадали в „Елените“, издирват и двама души, завлечени с кола към морето

Министърът на енергетиката Жечо Станков съобщи, че трансформатори са спирани само на места, където има голямо количество вода, за да не се стигне до токови удари. По думите му след като засегнатите райони бъдат отводнени, захранването ще бъде възстановено.

Високото ниво на валежите от стотици литри на квадратен метър доведе до наводняване на една от подстанциите на електроенергийния системен оператор, каза министърът. С добре стикована работа с директора на пожарната на Бургас и областния управител, тя бе своевременно отводнена. Бе създадена организация, при евентуално повишаване на допълнителното количество вода да бъдат захранени съответните консуматори и по друга линия, допълни Станков.

Военният министър Атанас Запрянов заяви, че две лодки със спасителни екипи от Военноморските сили са били изпратени по искане на МВР. Запрянов увери, че има готовност останалите модули за борба с наводненията също да реагират.

"Остава тежка ситуацията на АМ "Хемус", каза регионалният министър Иван Иванов. Той съобщи, че санкции ще бъдат наложени на пътноподдържащите фирми, в това число на държавната "Автомагистрали" ЕАД, и заплаши с дисциплинарни мерки при следващи пропуски.

"Още днес Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще бъде изпратена на място в засегнатите райони, за да се установи дали има отклонения в строителството, които биха могли да са допринесли за тези нещастни случаи", подчерта Иванов.