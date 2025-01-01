Водно торнадо се изви над морето в Царево. Това стана ясно от видео, публикувано в социалните мрежи.

Припомняме, че силни дъждове удариха Южното Черноморие – в Бургас беше обявено частично бедствено положение.

Едно от съобщенията за територията на общините Созопол, Приморско, Царево и Малко Търново е за наводнени улици. На хората се препоръчва да не излизат и да се преместят на по-висок етаж. Да се ограничи движението на превозни средства, допълват от областната управа. Затворен е пътят Бургас-Созопол, Царево-Созопол.

Екипи са в готовност да окажат съдействие на гражданите, които имат необходимост от такова, каза Александър Джартов. По-рано сутринта беше обявено бедствено положение на територията на община Царево, вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.