Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев очаква днес Европейската комисия да излезе със съобщение за приключилата процедура по оценка на искането на България за второ плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Дончев съобщи това в отговор на депутатски въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС относно очакванията за постъпленията по второто плащане по НПВУ.

По предварителна информация на вицепремиера Дончев, от 59 заложени цели от Комисията ще отчетат като изпълнени 58 и една за неизпълнена.

По думите му предстои да се разбере и какъв ще е финансовият ефект.

"Имам нагласата да получим по-голяма част от плащането до седмици", уточни той.

Искането за трето плащане в размер на 1,6 млрд. евро е изпратено към ЕК вчера.

А дали и кога ще постъпи плащане, ще зависи от скоростта на обработката на заявката и доколко вижданията на правителството съвпадат с тези на ЕК относно изпълнението на целите, каза вицепремиерът Дончев.