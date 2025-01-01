Временно се ограничава движението на всички автомобили по автомагистрала "Хемус" в посока София заради снегопочистване.

БТА

Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано заради снегопочистване беше затворен в двете посоки и проходът Петрохан по път II-81 София-Монтана.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700/ 130-20.