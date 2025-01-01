Сухи треви и отпадъци горят в двора на бившия завод „Полимери“ край Девня, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна. Няма опасност за хора и сгради, но вятърът е силен и разпръсква дима.

От община Девня уточняват, че около 15:00 часа е възникнал пожар в частен имот, недалеч от завода на „Каолин“ АД. Заради силния вятър огънят се е разпространил и е достигнал района и територията на "Полимери". Пламъците са далеч от местата, където се съхраняват химически материали и опасни отпадъци.

Няма пострадали, засега няма опасност от обгазяване и замърсяване на въздуха, материалните щети са незначителни.

В момента четири противопожарни автомобила от Девня, Варна и Провадия и екип от доброволното формирование се опитват да локализират огнището на пожара, допълниха от пресслужбата на общината.

От полицията съобщиха за още един пожар до бл. 32 в квартал „Владислав Варненчик“. Там има нерегламентирано сметище, в което горят отпадъци. Няма опасност огънят да се разрасне и се очаква багер на общината да разпръсне боклука, допълниха от полицията.