Потушен е пожарът в района на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Света Анна“ в София.

Сигналът е постъпил в 19:46 ч., на място са два пожарни автомобила със седем пожарникари.

Няма опасност за болничното заведение, казаха от ГДПБЗН.

Общо 79 пожара са били потушени на територията на страната за последното денонощие, няма пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДБПЗН).

С преки материални щети са възникнали 13 пожара, без нанесени материални щети са 66 пожара. Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет.