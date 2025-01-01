63-годишен мъж от с. Екзарх Антимово е причинил пожар в близост до язовир "Крушево", съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 19:08 ч. на 10 септември. Изгорели са 200 бали слама, сухи треви, храсти и горски фонд в землищата на селата Екзарх Антимово и Житосвят.

Огънят е потушен от девет противопожарни автомобила, като освен огнеборците, са се включили служители от Държавно горско стопанство - Карнобат, техника и служители на земеделски кооперации от региона.

Възрастният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води разследване.