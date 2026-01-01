/ БГНЕС

Един от най-оживените подлези в морската столица, намиращ се непосредствено до Двореца на културата и спорта, е в тежко компрометирано състояние и крие риск за преминаващите, съобщава БГНЕС.

Съоръжението, което се състои от пешеходна и автомобилна част, е видимо разрушено - по тавана и стените се забелязват напукана и разпадаща се мазилка, висящи кабели и счупени елементи.

Конструкцията е компрометирана, а паднали части застрашават както минувачите, така и движещите се автомобили.

Особено тревожно е, че на метри от съоръжението се намира и Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, откъдето ежедневно преминават десетки ученици.

„Вижте, гледката говори сама по себе си. Трябва да се вземат мерки“, настоя варненка, излизайки от подлеза. 

