86-годишен мъж е с опасност за живота, след като снощи е бил намушкан с нож в подлез в Морската градина във Варна, между спирките „Акациите“ и „Делфинариума“.

По случая вече има насоки за извършителя, като в района има и охранителни камери.

Внукът на пострадалия – Васил Тепеделенев, обяви в социалните мрежи, че нападателят все още е на свобода, а дядо му е в изключително тежко състояние – на апаратна вентилация с множество прободни рани.

По неофициална информация извършителят е с психично заболяване.

„Това е изключително опасно. Приканвам всички институции да се задействат“, написа Тепеделенев, като допълни, че дядо му е добре позната и уважавана личност във Варна и е бил в добро здраве въпреки напредналата си възраст.