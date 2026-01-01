Министерският съвет взе решение за даване на разрешение на министъра на отбраната за сключване на договор за „Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване на акваторията на ВМБ- Варна (ВР 1318)“, при реализацията на която е наличен основен интерес, свързан със сигурността на страната.

Ремонтът е необходим с цел приемане, базиране и обслужване на новопридобитите бойни кораби и съответното оборудване.

Проектът предвижда ремонт и разширяване на пристанищната инфраструктура, изграждане на съоръжения за поддръжка и базиране на новопридобитите кораби и удълбочаване акваторията на Военноморска база - Варна.