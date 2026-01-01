Катастрофа затруднява движението по пътя Варна-Бургас, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Временно движението по път I-9 Варна – Бургас в района на гр. Поморие осъществява двупосочно в една лента поради ПТП-то. Движението се регулира от пътна полиция. От МВР съобщават, че към момента няма информация относно инцидента.

Катастрофа затруднява движението по пътя Ботевград – Мездра

Припомняме, че по-рано днес движението в участък от автомагистрала "Тракия" в посока Пловдив също бе особено затруднено, като опашката от автомобили започваше още преди 33-тия километър на аутобана. Причина бе обновяването на платното за Бургас в участъка между 33-тия и 39-ия километър. Поради тази причина превозните средства преминават двупосочно в платното за София.