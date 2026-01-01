Извършителка на кражба на портмоне с парична сума и лични документи в него е установена часове след получаване на сигнал за деянието. На 16 юни в РУ-Омуртаг е получен сигнал, че същия ден около 13:30 ч в аптека в град Омуртаг е била извършена кражба на оставено без надзор портмоне – собственост на 72-годишна жена. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

В портмонето е имало документи за самоличност и сумата от 230 евро.

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В резултат на предприетите в управлението незабавни действия по издирването скоро е установен извършителят на кражбата – 66-годишна жена от с. Презвитер Козма, община Омуртаг.

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Портмонето със съдържащите се в него пари и документи вече е върнато на потърпевшата. По случая се извършва проверка с оглед дадани за престъпление от Наказателния кодекс, резултатите от която ще бъдат докладвани в прокуратурата.