На 25 януари 2026 г., около 03:30 ч., полицейски екип на Първо РУ-Стара Загора подава звуков и светлинен сигнал на лек автомбил "БМВ" за извършване проверка на на кръстовището на бул."М. М. Кусев" и ул. "Хр. Ботев" в Стара Загора.

Водачът не спрял веднага и продължил движението си по ул. „Хр. Ботев“ още около 400 метра, след което спрял. Установено е, че шофьорът е 54-годишен мъж.

Докато полицейските служители попълвали и оформяли документите, 54-годишният мъж се приближил до патрулния автомобил, предложил "да си плати" и пуснал в купето на служебния автомобил две банкноти по 50 евро.

54-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая във Второ РУ–Стара Загора е образувано бързо производство по чл. 304а от Наказателния кодекс под надзора на Окръжна прокуратура–Стара Загора.