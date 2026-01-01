Осем снегопочистващи и обработващи машини са били на терен през изминалата нощ на територията на област Стара Загора.

Това съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОУП). Към момента на прохода "Шипка" пътната настилка е заледена и обработена, времето е облачно, видимостта е добра, а температурата е минус 13 градуса, на терен са две машини.

На другия старопланински проход в областта - Хаинбоаз, пътната настилка е частично заледена и обработена, времето е ясно, температурата е 10 градуса под нулата. На терен работи една машина. Няма данни за закъсали автомобили или паднали дървета.

Пътните настилки на автомагистралите „Тракия“ и „Марица“ са сухи, времето е ясно и има добра видимост, температурите са минус 6 градуса.

От ОУП призоваха за отговорно шофиране при зимни условия.