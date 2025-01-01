13 антични гробни съоръжения са открити при ремонта на централния парк „Пети октомври“ в Стара Загора.

Това съобщи директорът на Регионалния исторически музей в града Петър Калчев. По думите му находките са част от голям некропол, разположен южно от сградата на община Стара Загора.

„Това е обширен некропол, проучван още по време на строежа на сградата на местната администрация, на зала „П. Р. Славейков“, както и при реконструкцията на площадното пространство. Той се простира на изток до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и на юг до ул. „Христо Ботев“. Некрополът е извън крепостните стени на античния град“, уточни археологът.

Калчев поясни, че откритите гробове са сравнително бедни. Те се датират от християнския период след IV-V век до Средновековието. Сред малкото артефакти се откроява стъклена гривна от XII век. „Вероятно гробовете принадлежат както на късноантичния, така и на средновековния период“, допълни той.

Археологическите находки са открити при ремонтните дейности около фонтана в парка, където се е наложило извършване на по-дълбоки изкопни работи. В момента гробовете се проучват от екип на музея.

Директорът съобщи още, че на друг археологически обект - в парк „Зеления клин“, е разкрит изключително богат гроб. „При започналото този археологически сезон проучване на Източния некропол на Августа Траяна беше открит античен гроб, ориентиран юг–север и покрит с тегули.

При разкопките се установи, че погребаният е млада жена, положена по гръб с глава на юг и крака на север. Ръцете са изпънати - лявата при таза, а дясната върху бедрото. При лявото ѝ стъпало беше открита част от череп на втори индивид, вероятно дете, заедно с няколко стъклени мъниста“, разказа Калчев.

Гробният инвентар включва девет бронзови монети, керамична амфорка, миниатюрна лампа и малка костена игла, керамична паничка, стъклен съд и бронзово капаче. На лявата ръка на жената са намерени сребърна гривна и пръстен, а на дясната - втора гривна.

До лявото стъпало са открити желязна игла и железен предмет, а в близост до краката - ромбовидни стъклени пластини. Една от бронзовите монети е на император Гордиан Трети (238–244 г.), което позволява гробното съоръжение да бъде датирано към този период.