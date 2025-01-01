Катастрофа между моторист и автомобил затруднява движението по булевард "Христо Ботев" в Стара Загора.

Едното платно е затворено за движение и в момента се извършва оглед на местопроизшествието. Това съобщиха от полицията.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие между моторист и лек автомобил е подаден в 12:45 часа.

Мотористът е откаран в болница за преглед. Движението ще бъде възстановено след приключване на огледа.

Преди дни жена пострада при произшествие на пешеходна пътека на друга централна улица в града.