37-годишен мъж е задържан за шофиране под влияние на наркотици в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 5 декември 2025 г. в РУ-Казанлък е образувано бързо производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

Около 16:45 ч. същия ден, 37-годишен мъж е бил спрян за проверка на бул. „Княз Александър Батенберг“ в Казанлък, докато управлявал лек автомобил „Фолксваген“. Техническо средство е отчело наличие на амфетамин и метамфетамин в организма му.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая продължават действията по разследването.