28-годишен мъж е задържан за шофиране след употреба на алкохол в Чирпан, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 6 декември 2025 г. в РУ-Чирпан е образувано бързо производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

Около 01:55 ч. 28-годишен мъж е спрян за проверка на ул. „Братя Даскалови“ в Чирпан, докато управлявал лек автомобил „Мерцедес“. Техническо средство е отчело наличие на 1,74 промила алкохол в организма му.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Продължават действията по разследването.