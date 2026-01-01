Две пътнотранспортни произшествия са станали в рамките на два дни в района на Казанлък, при които са пострадали малко дете и млада жена, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Първият инцидент е от 26 април, около 11:05 часа, в Казанлък, на улица „Отец Паисий Хилендарски“ до кръстовището с булевард „Никола Петков“. По първоначална информация лек автомобил „Ауди“, управляван от 37-годишна жена, е блъснал 26-годишна пешеходка, която пресичала по маркирана пешеходна пътека, бутайки детска количка с момиченце на година и осем месеца.

Детето е прегледано на място от екип на спешна помощ и е без опасност за живота. Издаден е амбулаторен лист. Шофьорката е тествана за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Съставен ѝ е акт за установено административно нарушение.

Втората катастрофа е станала на 27 април около 16:30 часа по път I-6, при км 307+700, в района на западния изход на Казанлък. По данни на полицията са се сблъскали два леки автомобила „Фолксваген“, управлявани съответно от 37-годишна жена и 31-годишен мъж.

При удара е пострадало 5-годишно момче, пътувало в автомобила на жената. Детето е настанено в болница в Стара Загора, без опасност за живота.

И двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни. По случая в Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.