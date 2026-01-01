/ iStock/Getty Images
Няма пострадали хора, но са нанесени материални щети

Два влака се удариха в Старозагорско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 26 януари на територията на стопански обект в землището на Гълъбово.

Пътнически влак от Свиленград за Пловдив е ударил мъж

Установиено е, че е настъпил удар между две влакови композиции съставени от локомотив с вагони тип "гондола" - за превозване на товари, като едната била управлявана от 53-годишен машинист, а другата от 50-годишен машинист.

Няма пострадали хора. Мъжете са тествани за алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Причинени са материални щети.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

Последвайте ни

Ст. Загора